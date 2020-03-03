تفاهم بين مجلسي سيدات أعمال أبوظبي وعجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي ومجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تفاهم أمس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وقع على مذكرة التفاهم مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان.وقالت مريم الرميثي: «يأتي توقيع المذكرة بالتعاون مع سيدات أعمال عجمان انطلاقاً من رؤية المجلسين بأهمية المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمرأة الإماراتية في التنمية الشاملة وتوفير سبل التمكين والدعم الاقتصادي لها من قبل مجالس سيدات الأعمال».

وأضافت: «إن هذه المذكرة تأتي في سياق التعاون والتكامل بين مجالس سيدات الأعمال في الدولة، للعمل سوية من أجل تحقيق الأهداف التي نسعى إلى بلوغها، وإننا نعرب عن سعادتنا واعتزازنا بهذا التعاون المشترك الذي من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الطرفين».

وأثنت الدكتورة آمنة خليفة على جهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم سيدات الأعمال وتقديم مبادرات تحفز مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، مؤكدة على أهمية مذكرة التفاهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية وأهداف المجلسين.

وأشارت إلى أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تعزيز شراكاته مع الجهات ذات الصلة لضمان توحيد الجهود وتوفير خدمات متنوعة تواكب تطور أنشطة سيدات الأعمال، بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة لدعم سيدات الأعمال ويضمن استدامة وتنوع مشاريعهن.