جويل دوسن رئيساً للخدمات المصرفية للشركات لدى «المشرق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عيّن بنك المشرق، جويل د. فان دوسن في منصب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى البنك. وخلال مسيرته المهنية الغنية بالإنجازات، شغل جويل عدداً من المناصب العليا في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، كان آخرها منصب الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات الكبرى في بنك «إتش إس بي سي»، حيث تولى خلاله مسؤولية تغطية احتياجات عملاء البنك من الشركات الكبيرة، وتوفير الخدمات المالية العالمية في أكثر من 60 دولة، إلى جانب تمكينهم من الوصول إلى المجموعة الكاملة من حلول الائتمان، وأسواق رأس المال، والمنتجات المصرفية المهيكلة، وتوفير الاستشارات، وحلول الدفع، وإدارة النقد، وحلول التمويل التجاري.

كما شغل جويل سابقاً منصب الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات لدى «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في لندن، حيث قاد فريقاً عالمياً متخصصاً في مجال الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات لعملاء البنك في 30 دولة.