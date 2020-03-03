«الأوراق المـاليـة» تطلـق «مرسال» لتنفيذ المراسلات إلكترونياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، النظام الإلكتروني الذكي «مرسال» الذي يتيح تنفيذ كافة مراسلات العمل الداخلي لا ورقياً، مما يرسخ مفهوم تبني نهج صديق للبيئة، ويقلل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الورق، وذلك في إطار تبني استراتيجيات التحول الإلكتروني والرقمي للخدمات والإجراءات، وتعزيزاً لمعايير الاستدامة في بيئة العمل.

ويعمل هذا النظام على رفع مستوى الأتمتة في عمليات الهيئة التشغيلية والإدارية، بحيث يتم الاستغناء كلياً عن الورق في كافة المراسلات (الداخلية والخارجية)، واستبدالها بوثائق إلكترونية يمكن توقيعها وتصديقها من قبل المعنيين رقمياً، ويعمل النظام في الوقت ذاته على تنظيم عملية إدارة الوثائق وأرشفتها إلكترونياً، الأمر الذي يقلل من جهد الموظف ويسهم في سرعة الإنجاز ويحد من إنشاء المزيد من الملفات.

قال د.عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «التقليل من استخدام الورق له انعكاسات إيجابية كبيرة على بيئة العمل؛ نظراً لأنه يوفر الوقت والموارد والميزانيات المستخدمة ويستثمر موارد الهيئة البشرية والمعرفية بالشكل الأمثل، ويحقق تغيّراً إيجابياً في المؤسسات والبيئة».