1100 جهة من 130 دولة في «الشرق الأوسط للطاقة» بدبي

ينطلق الثلاثاء، معرض الشرق الأوسط للطاقة والمؤتمرات التفصيلية على امتداد 3 أيام ضمن مركز دبي التجاري العالمي. ويستقبل المعرض بنسخته هذا العام أكثر من 1100 جهة عارضة تمثل أكثر من 130 دولة، في ضوء التحوّل الكبير الذي يشهده هذا القطاع في المنطقة.

يستعرض معرض الشرق الأوسط للطاقة والمؤتمرات التفصيلية أهم رواد القطاع أثر التكنولوجيا المتقدمة في تغيير كامل منظومة الطاقة، يُتوقع تنامي القدرة الطاقية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل سنوي يبلغ 6.4% حتى عام 2022، كما أفاد التقرير المعني بآفاق سوق قطاعي الطاقة والمرافق لعام 2020، الصادر عن مجموعة «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للطاقة.

وتشير توقعات التقرير إلى أن مبالغ الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة في دول المنطقة ستتجاوز 35 مليار دولار سنوياً مع انتهاء 2020. وستنطلق فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة اليوم الثلاثاء بجلسات عامة تفتتح سلسلة المؤتمرات المرتقبة، تأكيداً على التزام المعرض بسمعته ومركزه في طليعة سباق تطوير قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تكشف الجلسات العامة الستار عن آراء هامة تخص التطورات المستقبلية لقطاع يواجه مزيجاً معقداً من الحاجة إلى الاستدامة والترشيد في مقابل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. ويتضمن برنامج المعرض المعرفي الموسّع والمتاح أمام الجمهور هذا العام «مؤتمر التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة الذي يركّز على شؤون الشبكات الرقمية والمدن الرقمية المستقبلية، ومؤتمراً آخر يُعنى بشؤون مصادر الطاقة المتجددة. ويشتملان معاً على 30 جلسة، يقودها أكثر من 150 متحدثاً على امتداد 25 ساعة من الفرص التعليمية الثمينة. وسيكون زوار معرض الشرق الأوسط للطاقة على موعد مع فعاليات ومعارض تكنولوجية متطورة موزعة على خمسة أقسام رئيسية تضم توليد الطاقة، والمصادر المتجددة، والنقل والتوزيع، وإدارة وترشيد استهلاك الطاقة، والتحوّل الرقمي.

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قالت كلوديا كونيتشنا، مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة، قسم الشؤون القطاعية لدى «إنفورما ماركتس»: «في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وازدياد أهمية الدور الذي تلعبه المصادر المتجددة، يأتي معرض الشرق الأوسط للطاقة مجدداً ليكون في طليعة الأطراف التي تطرح هذا الموضوع وتدير مناقشته وتضع أجندة متكاملة لتلبية الحاجات العالمية للطاقة ».

19 شركة فرنسية

يشهد معرض الشرق الأوسط للطاقة حضوراً مميزاً لقطاع الطاقة الفرنسي من خلال مشاركة 19 شركة فرنسية تحت مظلة الجناح الفرنسي وبتنظيم ودعم من الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس».

وبناء على الاهتمام الذي يولده الجناح الفرنسي خلال كل مشاركة وما يشهده من جذب لأعداد كبيرة من المختصين المحليين، فإنه سيمثل القطاع بجميع فروعه - معدات وتطبيقات لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وأنظمة الحماية والأمن.