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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترامب يحث «الاحتياطي» مجدداً على خفض الفائدة تاريخ النشر: 03/03/2020 استمع كرر الرئيس دونالد ترامب الاثنين دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة قائلا: إن البنك المركزي الأمريكي «بطيء في التحرك». ولم تشر تعليقات ترامب إلى التفشي الحالي لفيروس كورونا، لكنها تأتي مع استمرار قلق المستثمرين في أعقاب هبوط حاد للأسواق العالمية .وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب أيضاً: إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لديها «أدنى معدل» للفائدة. (رويترز)

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