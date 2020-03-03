«مالية الشارقة» تقيّم 150 ملفاً بـ«الأداء المتميّز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بدأت الأمانة العامة لجائزة الأداء المالي المتميّز في نسختها الرابعة والتي أطلقتها دائرة المالية المركزية بالشارقة بهدف تكريم المؤسسات والأفراد المتميّزين في المجال المالي تقديراً لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد وحفظ المال العام، عمليات تقييم العروض المرئية والفيديو للمرشحين، وذلك على مدار عشرة أيام في مقر الدائرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال عمليات تقييم الملفات للفئات المترشحة في الفئات المؤسسية، وفئات المبادرات، والفئات الفردية، والذين قدموا طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة. وتقام عمليات التقييم بحضور لجنة تقييم خارجية مكونة من د. أسامة عثمان، مدير عام مجموعة المجرة الدولية، وعلياء الحبشي، مدير القطاع التجاري في شركة الشارقة لإدارة الأصول وأعضاء الأمانة العامة للجائزة.

وأكد ناصر كشواني، الأمين العام للجائزة، أن الأمانة العامة قاربت على الانتهاء من عمليات التقييم ذات الأدلة المثبتة والتي استخدم فيها المترشحون بفئاتهم المختلفة الموقع الرسمي لنظام الجوائز الحكومية Sharjah Finance Awards لتقديم طلباتهم ضمن الدورة الرابعة للجائزة، التي تستند إلى أعلى المعايير الدولية للتميّز وأفضل الممارسات الإقليمية. وأشار كشواني إلى أن عدد ملفات الترشيح للدورة تجاوز ال 150 ملفاً في مختلف الفئات، في مؤشر إلى ارتفاع الإقبال والتفاعل مع الجائزة التي أصبحت تشكل دافعاً للإدارات المالية في الدوائر والهيئات الحكومية، لتطوير عملها، وتعزيز كفاءتها، بما يخدم المنظومة المالية الحكومية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية.