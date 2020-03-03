شكرا لقرائتكم خبر عن «جولدمان»: السلع تواجه صدمة والذهب لديه مناعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال «جولدمان ساكس» إن فيروس «كورونا» يعتبر أكبر صدمة للطلب على السلع الأساسية .

وأوضح البنك الاستثماري الأمريكي، الاثنين، أن العالم يواجه أكبر صدمة في الطلب على السلع الأساسية منذ الأزمة المالية العالمية مع انتشار فيروس «كورونا» .

وأضاف «جولدمان ساكس» أن الذهب، لديه «مناعة ضد الفيروس» حيث تفوق على أصول الملاذ الآمن الأخرى .

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