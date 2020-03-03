«تلال» تقدم عروضاً استثمارية لأراضٍ مميزة

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تشارك شركة تلال العقارية، المشروع المشترك بين شركتي الشارقة لإدارة الأصول وإسكان للتطوير العقاري في معرض «إيكرس» للاستثمار العقاري المقام في إكسبو الشارقة، في الفترة من 5-7 مارس 2020، تطرح من خلاله مجموعة من الأراضي المميزة المتاحة فقط خلال فترة المعرض، وتعرض مميزات مشروع مدينة «تلال»، المتمركز في قلب الشارقة الجديدة.

وأكد خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية على أن معرض «إيكرس» من أهم المعارض السنوية المتخصصة بالقطاع العقاري، والأكثر تنوعاً على الإطلاق، لاسيما على مستوى الشركات الكبرى المشاركة وعدد المشاريع المطروحة، وفرص الاستثمار العالية من قبل الزوار والمهتمين.

ولفت الشيباني إلى أن منصة تلال ستقدم شرحاً كافياً عن مشروع مدينة تلال، ومميزاته لجميع الجنسيات وتسمح لهم بالتملك الحر لمدة 100 عام، مع عدم اشتراط وجود إقامة داخل الإمارات، بجانب استشارات مجانية من قبل مجموعة من المتخصصين في العقارات والأراضي سواء للاستثمار أو السكن.

وقال الشيباني: نحرص كل عام على الحضور والمشاركة في معرض «إيكرس» لما له من أهمية في تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات في القطاع، وتنظيمه لعدد من الحوارات النقاشية المفيدة جداً، التي تتناول محاور مهمة وتخرج بنتائج وتوصيات تساعد أصحاب العلاقة على توجيه مشاريعهم نحو النجاح بشكل استراتيجي وفعّال.

وتعد مدينة تلال، أول مشروع متعدد الاستخدامات والأكبر من نوعه في إمارة الشارقة، يقدم 1447 قطعة أرض للمباني السكنية والتجارية والاستثمارية، وأراض مخصصة للفلل المستقلة، وتمتد مساحة المشروع على 25 مليون قدم مربعة تسع نحو 65 ألف نسمة.

وتتمتع مدينة تلال ببنيتها التحتية الشاملة والمتكاملة، والموقع الاستراتيجي القريب من إمارة دبي ومركز مدينة الشارقة، وأهم المواقع السياحية والصحية والتعليمية والترفيهية والمطارات، كما أنها تضم مرافق خدمية متنوعة، ومساحات خضراء تصل إلى 48% من إجمالي مساحتها.