شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف وحدة عقارية جديدة تدخل سوق دبي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: ملحم الزبيدي

أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أنه سيتم إطلاق أول مشروع على منصة التمويل الجماعي في الإمارة خلال شهر مارس الجاري. وتوقع أن يشهد السوق العقاري المحلي في الإمارة إنجاز 21117 وحدة جديدة تتوزع على 67 مشروعاً متنوعاً تتضمن 18598 وحدة عقارية، و2519 فيلا/‏‏ مجمع فلل خلال العام الجاري 2020.

وأفاد بن مجرن في حوار مع ”الخليج 365”، بأن «أراضي دبي» قامت بتسجيل 72 مشروعاً عقارياً في 2019 فيما تم إنجاز 82 مشروعاً بالمقابل، وبلغ إجمالي عدد الوحدات القائمة 424,883 وحدة. وتبلغ قيمة المبالغ المودعة في حسابات ضمان التطوير العقاري أكثر من 14 مليار درهم.

وعلى صعيد المنتجات الاستثمارية ال4 التي أطلقتها «أراضي دبي» في 2019 ضمن مبادرة «ريوس»، قال ابن مجرن: «أعلنت الدائرة عن استقطاب 8 مطورين لعرض مشاريعهم على المنصة الرقمية للتمويل الجماعي، وسيتم إطلاق أول هذه المشاريع خلال مارس الجاري تزامناً مع مشاركة الدائرة في المعرض الدولي «ميبيم» في مدينة كان الفرنسية. ومن أبرز نتائج التمويل الجماعي، اعتماد إطار قانوني شمولي يضمن حقوق الأطراف المعنية والمشاركة في هذا النشاط الاستثماري».

وأشار مدير عام «أراضي دبي»، إلى أن السوق العقاري في دبي استقبل 11,044 مستثمرة قمن بضخ 17 مليار درهم من خلال 13,410 تصرفات استثمارية، ويلاحظ أن مواطنات الإمارات استحوذن على المرتبة الأولى بعدد استثمارات قدره 2,307، ثم جاءت المستثمرات من الجنسية الهندية اللواتي أنجزن 2,021 استثماراً، ثم الصينية بواقع 1,277 عملية استثمارية.

وفيما يلي نص الحوار:

ما هي أهداف وأجندة «أراضي دبي» على صعيد السوق العقاري المحلي خلال العام 2020؟

بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، مجموعة قرارات تشمل تطوير «أجندة الخمسين هدفاً» لإمارة دبي خلال الأعوام الخمسين المقبلة، يتوقع أن تشهد إمارة دبي والإمارات عموماً قفزات اقتصادية نوعية في كافة القطاعات خلال الأعوام المقبلة.

وفي إطار حرصنا في «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي على تحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً، فإنها تسعى باستمرار إلى التوسع في خدماتها، بما يترجم سياستها الاستراتيجية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وتعمل الدائرة بشكل مستمر على تقديم خدمات متميزة ومتكاملة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري.

انعكاسات إكسبو 2020

ما هي برامجكم وخططكم بشأن اقتراب انطلاق معرض «إكسبو 2020»؟

تتضافر جهود القطاعات في الدائرة لتقديم ابتكارات خلاقة في مجالاتها المختلفة، وتجلى ذلك من خلال المشروعات التي تواصل الإعلان عنها من حين لآخر. وعلى سبيل المثال، يتم التركيز في كافة مبادراتنا وتشريعاتنا على تطوير آليات العمل عن طريق استحداث التطبيقات والبرامج الذكية والمبتكرة التي تسهم في خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، من أي مكان حول العالم وفي أي وقت، إضافة إلى دعم استراتيجية دبي الذكية و«دبي 10X» واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والإطار الجامع لها «خطة دبي 2021»، وصولاً إلى المبادئ الثمانية للحكم والحكومة ووثيقة الخمسين.

إن ثقتنا بأهمية المعرض كنافذة لإمارة دبي على العالم، تمثل حافزاً لنا لترجمة رؤيتنا على أرض الواقع لتكون ماثلة أمام أكثر من 20 مليون شخص سيقصدون الإمارات خلال فترة انعقاد الحدث.

استثمارات النساء

بكم تقدر استثمارات النساء قيمة وعدداً في 2019؟ وما هي أبرز 5 جنسيات؟

استقبل السوق العقاري في دبي 11,044 مستثمرة ضخخن 17 مليار درهم من خلال 13,410 تصرفات استثمارية، ويلاحظ أن مواطنات الإمارات استحوذن على المرتبة الأولى بعدد استثمارات قدره 2,307، ثم جاءت المستثمرات من الجنسية الهندية اللواتي أنجزن 2,021 استثماراً، ثم الصينية بواقع 1,277 عملية استثمارية. وكانت المرتبة الرابعة للبريطانيات بعد أن سجلن 827 عملية، وحلت السعوديات في المرتبة الخامسة من خلال 654 عملية استثمارية.

مبادرات استثمارية

أطلقتم 4 مبادرات ومنتجات استثمارية عقارية خلال 2019، ما هي أبرز النتائج لغاية الآن؟ وما هي اللوائح التنظيمية المرتبطة بها؟

أطلقت الدائرة في يوليو 2019 مبادرة «ريوس» التي تضم حزمة من التسهيلات التمويلية في المجال العقاري، وكان أبرزها دعم إجراءات إنشاء وإدارة المحافظ العقارية (REITS) مع الجهات المختصة والتمويل الجماعي للمشاريع العقارية.

من أبرز نتائج المحافظ العقارية، الاتفاق مع «دبي المالي» على تسهيل إجراءات إنشاء المحافظ الأجنبية، وإطلاق منصة رقمية للمحافظ العقارية بالتعاون مع «بيستر القابضة»، إضافة إلى إنشاء تراخيص من مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) لدعم المستثمرين. وتشمل النتائج الأخرى ترويج للمبادرة عبر المهمات الرسمية الخارجية لاستقطاب رؤوس الأموال، والترويج لها داخلياً لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية الموجودة في دبي. وتم أيضاًَ الاجتماع مع «هيئة الأوراق المالية والسلع» لمناقشة أطر التعاون لدعم المحافظ العقارية، إلى جانب استعراض أهم الشركات في السوق المحلي والدولي والتواصل معها لإعداد قائمة بأهم المستثمرين في سوق دبي العقاري إما في المحافظ العقارية أو التمويل الجماعي، وأخيراً اعتماد مشاريع حيوية في دبي لعرضها على محافظ عقارية دولية.

وكان من أبرز نتائج التمويل الجماعي، اعتماد إطار قانوني شمولي يضمن حقوق الأطراف المعنية والمشاركة في عمليات التمويل الجماعي بالتعاون مع مكتب التميمي وشركاه، فضلاً عن اعتماد منصة رقمية لهذا النوع من التمويل يتيح للمستثمرين اختيار المشاريع، والاطلاع على نسبة العوائد بالتعاون مع شركة «إيثيس» المعروفة والقائمة حالياً في سنغافورة. وأسهمت المبادرة في نشر الوعي بإجراءات التمويل الجماعي والقوانين وحقوق الأطراف، حيث تم خلال 5 أشهر تنظيم 4 ورش عمل داخلية وخارجية للأطراف المعنية لشرح الإجراءات. وتم استقطاب 8 مطورين عقاريين في دبي لعرض مشاريعهم على المنصة الرقمية للتمويل الجماعي. وسيتم إطلاق أول مشروع على منصة التمويل الجماعي خلال شهر مارس الجاري تزامناً مع مشاركة الدائرة في المعرض الدولي «ميبيم» في مدينة كان الفرنسية.

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الملكية الجزئية

كما أطلقت الدائرة مشروع الملكية الجزئية، وهو حالياً مشروع تجريبي على إحدى المشاريع بالتنسيق مع أحد المطورين. إن اللوائح التنظيمية المرتبطة بهذا المشروع هي نفس اللوائح المرتبطة بالتسجيل العقاري في إمارة دبي. باختلاف نسبة التملك حيث يمكن هذا المشروع المستثمرين من الاستثمار في جزء من المشروع، في حين تنقسم الملكية من 2 - 4 مستثمرين، ولكن يجب أن يكون العقار فندقياً يدار من قبل شركة فندقية بالاتفاق بين المستثمر والشركة والمطور.



المواطنات يتصدرن



لفت سلطان بن مجرن مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي إلى أن السوق العقاري استقبل في دبي 11,044 مستثمرة ضخخن 17 مليار درهم من خلال 13,410 تصرفات استثمارية وذلك خلال العام الماضي 2019، وأشار ابن مجرن إلى أنه يلاحظ أن مواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة استحوذن على المرتبة الأولى بعدد استثمارات قدره 2,307، ثم جاءت المستثمرات من الجنسية الهندية في المرتبة الثانية حيث أنجزن 2,021 استثماراً، ثم الصينيات في المرتبة الثالثة بواقع 1,277 عملية استثمارية. وكانت المرتبة الرابعة للبريطانيات بعد أن سجلن 827 عملية، وحلت السعوديات في المرتبة الخامسة من خلال 654 عملية استثمارية.



أبرز 10 جنسيات



ردا على سؤال حول أبرز 10 جنسيات استثمرت في سوق عقارات دبي خلال 2019 من حيث القيمة، أكد سلطان بن مجرن مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضختها عقارات دبي في العام 2019 وصل إلى 106 مليارات درهم. وكان مواطنو الإمارات على قائمة أبرز 10 جنسيات استثمرت في سوق عقارات دبي خلال العام ذاته، في حين تصدرت السعودية ومصر والأردن الاستثمارات العربية في المجال العقاري في دبي، وتشاركت في المراتب الأولى عالمياً كل من الهند وباكستان وبريطانيا والصين وكندا على الترتيب.



المشاريع المنجزة



أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أنه تم تسجيل 72 مشروعاً عقارياً في العام الماضي 2019، فيما تم إنجاز 82 مشروعاً بالمقابل، وبلغ إجمالي عدد الوحدات القائمة 424 ألفاً و 883 وحدة عقارية، ولفت ابن مجرن إلى أنه من المتوقع أن يتم إنجاز 67 مشروعاً و 18 ألفاً و 598 وحدة عقارية و2519 فيلا أو مجمع فلل خلال العام الجاري 2020.



حساب الضمان العقاري



أوضح سلطان بطي بن مجرن، أن حساب ضمان التطوير العقاري، الذي صدر في العام 2007، يُعدّ أداة مالية تحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث تحتفظ الدائرة بمبالغ من المطوّرين العقاريين لتضمن بذلك حق المشتري في الأموال التي سددها للمطوّر في حال عدم إنجاز المشروع، وأوضح ابن مجرن أن قيمة المبالغ المودعة في حساب ضمان التطوير العقاري تبلغ أكثر من 14 مليار درهم.