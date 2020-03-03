شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد ماليزيا بين «كورونا» واستقالــة مهاتيــر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيما يتعلق بإنشاء الشركات الرقمية الحديثة، لا تزال ماليزيا متخلفة عن دول الجوار. فقد تطورت تلك الشركات في كل من سنغافورة الأصغر حجماً وإندونيسيا الأكثر فقراً.

بعد أن حكمها نفس الائتلاف لمدة 61 عاماً، تتعرض ماليزيا لتهديدات أزمة سياسية في أقل من عامين. فالأزمة التي أثارتها الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء مهاتير محمد، البالغ من العمر 94 عاماً، وطريقة الخروج منها، سوف تستحوذ على كل الاهتمام في الوقت الحالي. إلا أن سياسات الدورات قصيرة الأجل سوف تلقي بظلالها على اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توليف محافظهم وقراراتهم.

وقد ركز مهاتير محمد في فترة حكمه الأخيرة منذ عام 2018 على إبعاد السياسيين عن الشركات المرتبطة بالدولة وعدم السماح «برسائل الدعم» التي تضمن فوز رجال الأعمال من ذوي الحظوة بالعقود، ومع ذلك لا تزال المؤسسات في ماليزيا بعيدة عن الإصلاحات التي تمكنها من الصمود أمام التحول السياسي طويل الأجل.

فالمستقبل غير واضح. وعلى الرغم من انتعاش الاستثمارات هذا العام فقد تتعرض للانتكاس بسهولة. وتثير احتمالات التكتلات السياسية الراهنة والمتوقعة، تعزيز فرص عودة أنور إبراهيم الذي كان متوقعاً أن يتسلم زمام السلطة بعد عامين من اليوم.

لكن من الواضح أن مهاتير محمد لم يعجبه شريكه الجديد وعدوه القديم بدرجة كافية للالتزام بموعد انتقالي. فقد أقدم على محاربة أنور إبراهيم، الذي كان خليفته المختار، في عام 1998 أثناء الأزمة المالية الآسيوية. وأودع السجن بسبب إدانته بالفساد الذي يقول إبراهيم إنه كان مؤامرة لإبعاده عن السياسة.

وتتزايد فرص عودة إبراهيم رغم انقسام حزبه، الذي تحالف مع مهاتير في ائتلاف غير عملي. وقد انفصل وزير الشؤون الاقتصادية عزمين علي، الذي كان ينافس على المنصب، مع فصيل صغير من عشرة نواب.

وعاد نظام الحزبية الوطنية، الذي كان سند مهاتير السياسي قبل أن يخرج مع خلفائه، إلى الواجهة الآن. وربما يكون دعم التكتل لمهاتير - أو لمن يختاره - ضد أنور إبراهيم، أفضل فرصة للنخب لإحياء النظام القديم.

وكان الائتلاف قد فقد هيمنته على السلطة عام 2018 بسبب الاشمئزاز الشعبي من رئيس الوزراء آنذاك نجيب رزاق، بسبب فضيحة تتعلق باختلاس 4.5 مليار دولار من شركة «إم دي بي» وهي شركة استثمار حكومية وتم غسل الأموال في جميع أنحاء العالم.

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ويرفض رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، الذي يحاكم على مجموعة من الجرائم ذات الصلة، كل الاتهامات الموجهة ضده. وأياً كانت النتيجة، فمن المحتمل أن يسعى التكتل الجديد إلى الحصول على شرعية عن طريق التوافق بين مكونات الأغلبية الملاوية المسلمة.

لا شك في أن هذا سوف يحبط الأقليات العرقية الصينية والهندية، التي كانت تأمل منذ فترة طويلة في أن يحصل أنور على فرصة للوفاء بوعده بإعادة توزيع الثروات حسب الاحتياجات، بدلاً من التركيز على العرق. وقد شجعت عقود من السياسات الموالية للمالوية التي صيغت في الجزء الأكبر من عهد مهاتير، على إنعاش شريحة من السكان، بينما حثت الأقليات الشابة والمتعلمة المحبطة على البحث عن الفرص في أماكن أخرى.

وفيما يتعلق بإنشاء الشركات الرقمية الحديثة، لا تزال ماليزيا متخلفة عن دول الجوار. فقد تطورت تلك الشركات في كل من سنغافورة الأصغر حجماً وإندونيسيا الأكثر فقراً، على الرغم من أن ماليزيا بدأت بداية مبكرة لتصنيع اقتصادها التقليدي في مجال النفط والزراعة. وأي ائتلاف ناشئ يحاول إصلاح المسار سوف يواجه بقيود الوضع الراهن الناتج عن هيمنة جهات معينة على عقود الأشغال الحكومية الدسمة.

وتميل الإدارات غير المستقرة في الغالب إلى وضع سياسات إنفاق وضرائب قصيرة الأجل. فقد كان أول ما فعله مهاتير عند عودته في مايو 2018 هو إلغاء ضريبة السلع والخدمات، والتي كانت قد ساهمت في الحد من اعتماد الموازنة على عائدات النفط من حقول نفطية متهالكة.

وتراجعت شعبية الائتلاف وسط اتهامات تحمله مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك قد لا تتمكن ماليزيا من الحفاظ على تصنيفها المرتفع كوجهة استثمارات أجنبية في ظل ثورة الرقميات، ما لم تحقق موارد أكثر تنوعاً لموازنتها.

ما هو المطلوب من المستثمرين في ظل هذه الفوضى؟ قد تتعرض قيمة العملة الماليزية إلى التراجع ما يفقد المستثمرين الأجانب حماستهم. وربما تتزايد حاجة الحكومة المركزية إلى القروض التي تستجرها من الصناديق التقاعدية المحلية.

وقد يدعم تباطؤ الاقتصاد، الذي بدأ يؤثر في سوق الأسهم الضعيفة، سوق السندات. ويهدد تفشي فيروس كورونا في الصين، التي تستوعب أكثر من خُمس الصادرات الماليزية، بخفض النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3.5٪، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية.

ولكن مثلما تجلب سنغافورة المجاورة مليارات الدولارات من المساعدات المالية للتخفيف من آثار الوباء، فإن عملية صنع القرار في كوالالمبور تتلاشى فجأة مع استمرار مهاتير في رئاسة الوزراء لفترة مؤقتة فقط. وهذا يعني أن الاقتصاد هذا العام سيبقى ضحية للتخطيط السياسي قصير الأجل.

(بلومبيرج)