جامعة حمدان بن محمد الذكية تطلق برنامج ريادة الأعمال

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أطلقت جامعة «حمدان بن محمد الذكية» برنامج ريادة الأعمال في إطار تنفيذ مخرجات البند السادس من «وثيقة الخمسين» التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تحفز الطلاب على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار تنفيذ «برنامج حاضنات الجامعات» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل بهدف تحقيق أهداف استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة بالتعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات البحثية، بما يحقق مستهدفات «وثيقة الخمسين».

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التكامل بين التعليم الجامعي النوعي مع المبادرات الحكومية الرامية إلى رفد الأجيال الجديدة بأدوات الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة ومتغيرات القرن الحادي والعشرين ويعزز مسيرة الريادة في بناء القدرات الوطنية في مجال ريادة الأعمال لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.

ويستهدف البرنامج اختيار أفضل أفكار المشاريع الناشئة من«جامعة حمدان بن محمد الذكية» سنوياً للبدء في رحلة ريادة الأعمال والاستفادة من مجموعة متنوعة من العروض والتسهيلات التي تسهم في خلق بيئة مناسبة للابتكار وريادة الأعمال.

ترسيخ روح الابتكار

أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، توفر بيئة مثالية لاحتضان المواهب الشابة وتطوير قدراتها ودعم مساهمتها في القطاعات الحيوية بدبي، لبناء أجيال قادرة على المشاركة في بناء مستقبل على أسس معرفية مبتكرة.

وأشاد خلفان بلهول بجهود «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في تفعيل مخرجات برنامج حاضنات الجامعات الذي يرتكز على شراكة الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية لترسيخ روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب وتهيئتهم لمواكبة التغيرات المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتمكينهم من دخول عالم ريادة الأعمال بثقة وعلى أسس معرفية.

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مناطق إبداعية

من جهته، قال الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»: «يأتي إطلاق البرنامج تتويجاً للجهود السبّاقة للجامعة، والتي كانت من أوائل الجهات الداعمة ل «وثيقة الخمسين» التي تترجم رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية حرة، مدعومةً برؤيتها الطموحة في تخريج رواد أعمال وسفراء معرفة وبناة وطن وصنّاع مستقبل عوضاً عن طالبي وظائف، وعملاً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في خلق بيئة تعليمية متطورة تحاكي المستقبل وتؤهل شبابنا معرفياً وأكاديمياً وخبراتياً لتسخير ثقافة الابتكار».

نماذج مشاريع

استعرض الدكتور منصور العور أبرز الملامح المتميزة للبنية التحتية والتكنولوجية المتطورة لدى جامعة حمدان بن محمد الذكية، مسلطاً الضوء على محطات النجاح في مسيرة الجامعة التي حازت السبق في إعادة هندسة التعليم العالي محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تبني نهج التعليم الذكي القائم على إدماج التكنولوجيا المتقدمة في تطوير المنظومة التعليمية. واطلع وفد مؤسسة دبي للمستقبل خلال جولة ميدانية على أبرز نماذج المشاريع التجارية المعروضة في «مركز رواد الأعمال» بالجامعة، والتي تجسد الأفكار الإبداعية لنخبة الشباب الواعد.