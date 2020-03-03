«كورونا» ما كان ينقص الاقتصـاد العالمــي

د. محمد الصياد *

الأزمة التي لطالما توقعها بعض الاقتصاديين، تنظيراً، وبعضهم الآخر تنجيماً، ها هي «بشائرها» قد هلت على الاقتصاد العالمي، من حيث لم يتوقعها أحد، من صوب «فيروس كورونا».

Advertisements

بعد مرور عشر سنوات ونيف على الأزمة المالية/‏الاقتصادية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2008، بقيت وضعيته تُراوح بين الهشاشة (Vulnerability) والنمو المتواضع. وزاد تكالب «المنجمين الاقتصاديين» ليس بشأن ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيدخل في غياهب الأزمة من جديد، وإنما بشأن موعد اندلاع هذه الأزمة. لكن كل توقعات هؤلاء المنجمين، ومنهم خصوصاً رجل الأعمال الأمريكي المعروف وكبير مضاربي البورصات العالمية، الشريك السابق لجورج سوروس، الأمريكي جيم روجرز (Jim Rogers)، الذي ظل يوزع توقعاته كل سنة تقريباً منذ عام 2015، على محطات التلفزة الأمريكية، حول حتمية وقوع الأزمة «هذا العام» - ذهبت جميعها أدراج الرياح.

لكن هذه الأزمة التي لطالما توقعها بعض الاقتصاديين، تنظيراً، وبعضهم الآخر تنجيماً، ها هي «بشائرها» قد هلت على الاقتصاد العالمي، من حيث لم يتوقعها أحد، من صوب فيروس كورونا. فهنالك بالفعل شلل اقتصادي شبه تام في الصين، وهنالك علامات ركود صناعي في الولايات المتحدة، ونمو صفري في ألمانيا، وانكماش بنسبة 1.4% في اليابان. فيما يرسل قطاع التكنولوجيا الأمريكي إشارات قوية على قرب انفجار فقاعته.

أخبار الاقتصاد العالمي صارت تترى تباعاً بمحاذاة الأنباء التي تلاحق تطورات فيروس كورونا. من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ركود عالمي في الطريق، وانهيار في أسعار النفط، والأكثر من ذلك انهيار صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة بدأت إشاراته تلوح مع هبوط سعر برميل نفط غرب تكساس إلى أقل من 50 دولاراً؛ والأسوأ منه ما تعيشه صناعة الغاز الصخري هذه الأيام، حيث انخفضت أسعار الغاز الطبيعي إلى أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية، لأن مثل هذه الأسعار المنخفضة، تجعل من استمرار أغلبية شركات الغاز في السوق، شبه إعجازي. فضلاً عن انهيار بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والماء، والنقل الجماعي، ومحال البقالة والرعاية الصحية، وغيرها، وذلك بسبب انقطاع، أو تقطع دوام عدد كبير من العاملين. وتحدث «فوربس» يوم 28 فبراير/‏ شباط 2020 عن أن أسواق المال العالمية تكبدت أكبر خسائر لها منذ أزمة 2008 المالية العالمية، إذ بلغت 5 تريليونات دولار.

طبعاً القطاع المالي والقطاع المصرفي اللذان استغلا تقليص الضوابط التنظيمية للأسواق إلى حدها الأدنى، منذ عام 1979 و1981، بتسلم مارجريت تاتشر رئاسة الحكومة البريطانية (1979-1990)، وتقلد رونالد ريجان، منصب الرئاسة الأمريكية (1981-1989)، وما أفضت إليه سياساتهما «الانفتاحية» من عولمة مالية غير مسبوقة، فأزاحا عن طريقهما كل القطاعات الإنتاجية التقليدية في الدول الرأسمالية المتقدمة، لاسيما قطاع الإنتاج الصناعي، هما أكثر القطاعات التي تشعر بالتهديد الذي أطلقه فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الانهيار المحتمل للتسهيلات الائتمانية التريليونية، الناجم عن ذعر البورصات، والانحدار الحاد في الإنتاج. هنا قد تتسبب البنوك المركزية (الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي خصوصاً) بطباعتها تريليونات الدولارات واليورو، في السنوات الأخيرة، من دون أن يكون لها مقابل إنتاجي من السلع، بتضخم مفرط (Hyperinflation)، ما يعني انهيار شبه تام لقيمة المدخرات، بضمنها الودائع البنكية، نتيجة لانخفاض قيمة جميع النقود الورقية والودائع في البنوك، بما يقرّب أكثر فأكثر من حالة عجز الكثير من الدول المثقلة بديونها (الخارجية خصوصاً)، عن سدادها (Debt default)، في مواعيد استحقاقها. وسيكون مجال المناورة لدى البنوك المركزية ضيقاً للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي، اللهم تلك التي نجحت في سنوات ما بعد الأزمة الآسيوية (صيف 1997)، والأزمة المالية العالمية (سبتمبر/‏ أيلول 2008)، في تجنب الوقوع تحت إغواءات، و«رفاهية» الاستدانة الخارجية، وفي مراكمة احتياطيات طوارئ تعينها على مقابلة مفاجآت اللحظة الاقتصادية الأخيرة.

الأمر لا يحتاج لكثير من التحليل والتخمين، فتأثيرات تفشي فيروس كورونا، لا تختلف عن زلزال مدمر بمقياس 9 درجات على مقياس ريختر (من أصل 10، يمكن أن تمتد أضراره إلى آلاف الأميال من نقطة حدوثه، وهو لا يحدث إلا مرة كل 20 سنة). لذا فإن تدابير الاستجابة (Response measures) المتاحة للتعامل معه، قد لا تتجاوز العمل الإداري «الأزموي» الحصيف للموارد المتاحة.