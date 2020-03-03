200 عارض في فعاليات «إكسبو كولينير» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنطلق الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من معرض «إكسبو كولينير» الذي تنظمه شركة بيربل كيتشن ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 3-5 مارس الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب إطلاق النسخة الثالثة والعشرين من مسابقة الطهي«صالون كولينير الإمارات» التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي.

ستشهد النسخة الثانية من معرض «إكسبو كولينير» مشاركة 200 عارض مختص في الطهي والمأكولات وصناعة الضيافة والفنادق والسياحة، كما تتخلله مجموعة واسعة من الفعاليات التدريبية والتعليمية وكافة المعدات والخدمات المرتبطة بقطاع توريد الأغذية حيث يمثل فرصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على آخر التطورات وعقد الشراكات وإبرام الصفقات في مجال الأغذية والمشروبات.

وسيكون المعرض هذا العام أكبر مساحة عن العام الماضي ب70% كما سيشهد مشاركة نخبة من موردي معدات ومستلزمات الخدمات، ولوازم المخابز وإعداد الطعام، وأنظمة التخزين والتبريد وأدوات المائدة ومستلزماتها، إلى جانب ذلك سيتم تقديم برنامج تدريبي بالمجان يتضمن 27 جلسة للطلاب ومديري الضيافة ضمن بيئة مخصصة للطهي والتدريب، فضلًا عن توسيع الأماكن المخصصة لتقديم تلك الدورات لزيادة عدد المستفيدين منها، حيث ستقدم البرامج التدريبية من قبل 5 شركاء تعليميين رسميين، وهم مركز الشيف الدولي، وكلية دبي للسياحة، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، والمركز الدولي لفنون الطهي و«ريشمونتي ماستربيكر»، بالإضافة إلى مشاركة ثلاث مدارس طهي أخرى حتى يتمكن الزائرون من استكشاف مجموعة واسعة من الدورات المتاحة، كما سينضم إلى المعرض ما لا يقل عن 4 من كبار الطهاة ليقدموا ورش عمل لتطوير المهارات بالإضافة إلى فرص التعرف على برامج البكالوريوس والماجستير والتسجيل فيها.

وستشهد فعاليات المعرض تنظيم جناح خاص بدولة الفلبين، حيث يتم عقد المؤتمر السنوي الثالث لصناعة الأغذية الفلبينية، ويعد هذا المؤتمر بمثابة اجتماع رفيع المستوى يستقطب خبراء عالميين من شركات المأكولات والمشروبات وأصحاب المطاعم، كما تشارك «إيكولاب»، الشركة المتخصصة في مجال تقنيات وخدمات المياه والنظافة والطاقة بصفتها شريكاً صحياً للمؤتمر لمناقشة البروتوكولات الخاصة بكيفية التعامل مع الأزمات الصحية كانتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على قطاع الضيافة.

وتحظى مسابقة «صالون كولينير الإمارات» في نسختها الجديدة بدعم قوي من الجهات الراعية «نستلة» و«إفكو»، كما تم هذا العام إدخال فئة جديدة لتصبح 30 فئة بدلًا عن 29، حيث يتم تقييم المتسابقين وفق المعايير العالمية للطهاة المحترفين، وذلك من قبل نخبة من المحكمين على مستوى العالم.