شكرا لقرائتكم خبر عن حماية البيئة من قضايا حقوق الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كل مجتمعات العالم سوف تدفع ثمن الاحترار العالمي. لكن أشد البلدان والمجتمعات فقراً هي التي ستعاني - أكثر من غيرها - ارتفاع منسوب مياه البحار وارتفاع درجة حرارة الكوكب، وكذلك من أي إجراءات صارمة تتخذ لمنع تغيرات المناخ. وترتبط الأزمة البيئية ارتباطاً وثيقاً بالأزمة الإنسانية، وتتطلب العمل المشترك بين نشطاء المناخ ونشطاء حقوق الإنسان.

ويبدو أن هناك تحالفاً تلقائياً بين الجهتين، فكلاهما يعتبر الوضع هو الأسوأ من حيث التهديدات التي تواجه وجودهما ولديهما ما يكفي من الأسباب. ثانياً، يواجهان نفس الخصوم من الذين ينكرون قضية تغير المناخ والذين ينكرون حقوق الإنسان وأبرزهم (الرؤساء رودريجو دوترتي، ودونالد ترامب، وأو جاير بولسونارو، على سبيل المثال لا الحصر). ثالثاً، تتهم كلتا الحركتين بأنهما «انتقائيتان»، وهي تهمة لم تحرك أي منهما ساكناً لدحضها.

ورغم نقاط الالتقاء تلك لم يسبق أن تعاونت الحركتان معاً. ينبغي أن تكون حقوق الإنسان في مقدمة ومحور كل جهد لمكافحة تغير المناخ. ليس فقط لأن تغير المناخ سوف يهدد حقوق مئات الملايين من الناس في الحصول على الغذاء والماء والسكن والمعيشة والصحة، ما يزيد من عدد اللاجئين في العالم بشكل لافت، ولكن أيضًا لأنه- عاجلاً أم آجلاً- سوف يتنبه قادة العالم أخيرًا لحجم الكارثة الوشيكة. عندها من المحتمل أن يتمثل الرد المباشر في فرض «حالات الطوارئ» التي تقوض حقوق الإنسان، كما هو الحال مع احتجاز الأمريكيين من أصل ياباني في الأربعينات أو تبرير التعذيب بعد أحداث 11 سبتمبر.

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ولتجنب مثل هذا السيناريو، ينبغي للمدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار البيئة توسيع حملات التعبئة من خلال التواصل مع الجماعات التي لم تكن تقليديًا حليفة لأي من الحركتين.

لا بد أن يفهم العاملون في قطاع الوقود الأحفوري ومربو الماشية وغيرهم أنهم لن يفقدوا القدرة على كسب عيشهم حتى بعد اتخاذ تدابير جادة للحد من الاحترار العالمي. يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص تقديم مثل هذه الضمانات من خلال برامج إعادة الهيكلة والإعانات التي تقدم لدعم الحلول البديلة في مجال إدارة الأراضي وخفض الكربون. وما لم يتوفر الأمان الوظيفي، سيبقى الكثير من الناس تحت تهديد سلوكيات منكري علم المناخ من الأثرياء.

يجب على الناشطين والمسؤولين المحليين المتعاطفين أيضًا بذل المزيد من الجهد لكسب السكان الأصليين. في العديد من البلدان، بما في ذلك البرازيل والفلبين وهندوراس، هناك أمثلة على مجموعات السكان الأصليين الذين يقاومون مشاريع الطاقة المتجددة. ليس لأنهم يعارضون سياسياً الطاقة المتجددة، بل لأنهم يتعرضون للتهميش عادةً من قبل الشركات التي تنشط داخل أراضيهم ومياههم.

يجب أن يتواصل نشطاء المناخ وحقوق الإنسان مع هذه المجموعات لكسب تأييدها. ويجب على الحكومات نقل مسؤولية إدارة الأراضي الحرجية إلى هيئات شعبية من السكان المحليين الذين أثبتوا مرارًا وتكرارًا أنهم الأوصياء الأكثر فعالية في الحفاظ على أنظمتهم البيئية. وفي غياب ذلك، يتعرض السكان الأصليون لاعتداءات وتهجمات مستمرة كتلك التي حصلت عام 2017، حيث قُتل ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان أو البيئة أو الأرض وسطياً كل أسبوع.

من المؤكد أن التعاون بين المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار البيئة سوف يسفر عن تقاطع الرؤى وتوحيد الجهود لخفض الانبعاثات والتخفيف من أسوأ آثار تغيير المناخ. لكن الخطوة الأولى هي خلق روابط أقوى بين القادة والناشطين في كل قضية. وإلى أن يدرك الجانبان تمام الإدراك أنه لا يمكن تحقيق أي جدول أعمال دون الآخر، فإنهما سيواصلان آداءهم الضعيف ضد خصومهما الأقوياء.

(بلومبيرج)