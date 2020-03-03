بنوك دبي ترفع أصولها 0.2% إلى 1.461 تريليون خلال يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



ارتفعت أصول بنوك دبي خلال شهر يناير الماضي بنسبة 0.2% إلى 1.461 تريليون درهم، فيما تراجعت أصول بنوك أبوظبي بنسبة 0.5% إلى 1362.6 مليار درهم، كما تراجعت أصول بنوك الإمارات الشمالية 0.5% إلى 256.2 مليار درهم.

وتوسعت بنوك دبي في عمليات التمويل، وزادت محفظتها التمويلية 0.3% (بمقدار زيادة 2.5 مليار درهم) إلى 868.5 مليار درهم منها 787.8 مليار درهم للقطاعات المقيمة في السوق المحلي، واستحوذ القطاع الخاص على الجزء الأكبر من عمليات التمويل التي ارتفعت 0.2% إلى 520 مليار درهم بخلال يناير الماضي. وانخفضت محفظة التمويل لبنوك أبوظبي 3.5% إلى 708.3 مليار درهم. وفيما يخص بنوك الإمارات الشمالية فقد ارتفع حجم محفظتها التمويلية بمقدار 800 مليون درهم بنسبة نمو 0.5% لتصل إلى 160.1 مليار درهم.

وزادت بنوك أبوظبي استثماراتها خلال يناير الماضي بنسبة 2.3% وضخت ما قيمته 4.9 مليار درهم ليرتفع حجم محفظتها الاستثمارية إلى 220.6 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي. وفي المقابل زادت بنوك دبي استثماراتها خلال ذات الشهر بنسبة 5.5% بزيادة مقدارها 8.6 مليار درهم ليقفز حجم المحفظة بنهاية يناير الماضي إلى 164.2 مليار درهم. وفيما يخص استثمارات بنوك الإمارات الشمالية انخفضت محفظتها خلال ذات الفترة 1.1% إلى 27.4 مليار درهم.

وتراجع حجم الودائع المستقطبة من قبل بنوك أبوظبي خلال يناير الماضي 4.5% إلى 797.6 مليار درهم. كما تراجع حجم الودائع لدى بنوك دبي 0.8% إلى 863.5 مليار درهم. وفي المقابل ارتفعت الودائع لدى بنوك الإمارات الشمالية بشكل طفيف إلى 0.1% لتصل إلى 165.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي. وزادت بنوك أبوظبي من قاعدة رأس المال لديها خلال يناير الماضي 0.7% إلى 171.5 مليار درهم، في الوقت الذي زادت فيه بنوك دبي قاعدة رأس المال بنسبة 2.9% إلى 194.8 مليار درهم، فيما زادت بنوك الإمارات الشمالية من قاعدة رأس المال بنسبة 0.9% إلى 34.0 مليار درهم.

وعززت بنوك أبوظبي من مراكزها المالية بأخذ مخصصات خاصة لمواجهة الديون المتعثرة خلال يناير الماضي بمقدار 600 مليون درهم ليصل إجمالي مخصصاتها لمواجهة الديون المتعثرة إلى 25.9 مليار درهم، فيما ارتفعت المخصصات الخاصة التي أخذتها بنوك دبي بمقدار 900 مليون درهم ليصل إجمالي هذه المخصصات إلى 63.9 مليار درهم، وفي الوقت نفسه استقر حجم المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة لدى بنوك الإمارات الشمالية عند مستواه السابق دون تغير وبلغ 10.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي.