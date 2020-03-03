«إمباور» تسجل 8.25% زيادة في عدد المباني الموصولة بمحطاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أن العدد الإجمالي للمباني التي تزودها بخدمات التبريد وصل إلى 1180 مبنى بنهاية 2019 بنسبة نمو بلغت 8.25% مقارنة بعام 2018.

ويظهر أداء «إمباور» نمواً ضخماً خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ بلغت نسبة النمو في عدد المباني 269%، حيث ارتفع إجمالي عدد المباني الموصولة بمحطات «إمباور» إلى 1180 مبنى بنهاية 2019، مقارنة ب 320 مبنى في 2012.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباور» إن نهضة دبي العمرانية رسخت توجهات صناعة التطوير العقاري في تبني حلول كفاءة في استهلاك الطاقة، بما يضمن حماية أكبر للبيئة وموارد الأجيال القادمة. موضحاً أن 70% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في الإمارات يستهلك في عمليات التبريد، ومن هنا تأتي أهمية تبني حلول خدمات تبريد المناطق، كونها توفر 50% من تلك الطاقة المستخدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر.وأشار إلى أن قطاعات المباني التي تستخدم حلول خدمة تبريد المناطق تشمل جميع القطاعات الرئيسية في دبي كالسكنية والتجارية والضيافة والرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية ومراكز التسوق والترفيه والمراكز التجارية. لافتاً إلى أن زيادة عدد المباني المستفيدة من خدمات «إمباور» تعكس جهودها والتزامها في تقديم خدمات تبريد مركزي ذات كفاءة عالية بتقنيات ثورية، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تزايد قناعة ملاك المشاريع بأهمية ومكاسب تلك الحلول، وهذا ما تفسره الأرقام، إذ كان عدد المباني الموصولة بمحطات «إمباور» يصل إلى 320 مبنى في 2012، ثم ارتفع إلى 715 مبنى في 2013، وصولاً إلى 920 مبنى في 2016، و1000 مبنى في 2017، ليصل إلى 1180 في 2019.