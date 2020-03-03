«أبوظبي الأول» يطلق منصة لمدفوعات التجار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق بنك أبوظبي الأول، خدمة منصة الدفع المتكاملة (payment as a platform) الخاصة بالتجار، التي توفر مجموعة من خدمات الدفع ضمن حزمة رقمية واحدة فريدة من نوعها. وتتيح المنصة إمكانية الدفع باستخدام البطاقات، إلى جانب طرق الدفع الجديدة التي تشمل المحافظ الرقمية المحلية، والدولية، وبرامج الولاء، وحلول الاستجابة السريعة، والخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، وخطط التقسيط المريح، كل ذلك ضمن منصة واحدة. كما ستُمكّن هذه المنصة مستخدميها من إطلاق عروضهم الخاصة كبطاقات الهدايا، أو البطاقات المدفوعة مسبقاً، ويمكن للتجار كذلك التواصل مع منصة الدفع عبر برنامج متكامل مدعوم بواجهة برمجية تتيح لهم الوصول إلى المجموعة الكاملة من خدمات الدفع المدمجة بالمنصة.

وتمثل المنصة المنتج الأول من حيث النوع والنطاق الذي يتاح للشركات في الإمارات، ليوفر للتجار حلاً آمناً للمدفوعات الرقمية مع مجموعة متنوعة من الخدمات المدمجة ضمن منصة واحدة. وتتيح للتجار والشركات الكبيرة قبول الدفعات الإلكترونية بسهولة، ويسر، بتقنية عدم الاحتكاك داخل المتاجر وعبر الأجهزة النقالة والإنترنت من خلال بوابات دفع غير تقليدية لتوفير خيارات أكثر مرونة.

تقنيات عصرية

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قالت هناء الرستماني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة، بنك أبوظبي الأول: «ينصب تركيزنا في البنك على توفير أفضل قيمة لكل عملائنا. ومع التطورات والتغيرات الكبيرة التي تشهدها صناعة الدفع الإلكتروني؛ بات التجار يواجهون حاجة متزايدة للاستثمار في التقنيات العصرية ودمج هذه التقنيات مع أنظمة الدفع المختلفة لمواكبة تطور السوق. وتشكل هذه المنصة حلاً فريداً لمواجهة التحديات، وتسهيل عملية الدفع لكل الأطراف».

وأضافت: «سيعمل البنك مع الشركات والتجار لتحقيق الفائدة المرجوة من استثماراتهم في التكنولوجيا ومساعدتهم في توفير تجربة موحدة للعملاء، ودعم العروض والحملات الترويجية بما يساهم في تحقيق نمو متزايد لأعمالهم، وسنواصل الاستثمار في منصات الدفع الاستراتيجية».

تجربة موحدة

توفر هذه الخدمة من بنك أبوظبي الأول للتجار حلاً متعدد القنوات لتوفير تجربة موحدة عبر علامات تجارية مختلفة، أو عبر المواقع أو نقاط الاتصال. كما توفر آليات ذكاء اصطناعي تستخدم البيانات لتعزيز الإيرادات من خلال الحملات الترويجية. وسيقوم بنك أبوظبي الأول بتحديث هذه المنصة ومزاياها ووسائل الدفع عبرها بشكل متواصل، التي ستكون متاحة للتجار بسهولة.