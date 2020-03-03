شكرا لقرائتكم خبر عن 166.4 ملـيار درهم سـوق صيانة الطائرات في الإمارات خلال 10 سنـوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يصل حجم الإنفاق على قطاع صيانة وإصلاح الطائرات في دولة الإمارات خلال الفترة ما بين 2019 و 2029 إلى ما يقارب 166.4 مليار درهم بما يعادل 45.3 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل حجم الإنفاق في المنطقة إلى 387 مليار درهم بنحو 105.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ويستحوذ سوق دولة الإمارات على نحو 43% من إجمالي حجم الإنفاق على قطاع الصيانة والإصلاح في المنطقة، مدفوعاً بالتطور الهائل الذي يشهده قطاع الطيران، بالإضافة إلى ريادة الدولة في استقطاب العديد من المصنعين وشركات الصيانة. وأظهرت توقعات «آفياشين وييك فليت» أن سوق صيانة وإصلاح الطائرات في المنطقة يشهد مستويات نمو مرتفعة من خلال استثمارات الشركات المهمة، حيث يسجل السوق نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8.2%، يتجاوز بذلك معدل النمو العالمي للقطاع والبالغ 2.9%.

وتهيمن دولة الإمارات على قيمة الإنفاق في سوق الصيانة وإصلاح الطائرات في المنطقة، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق ما بعد البيع في الدولة إلى 45.3 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، وذلك وفقاً لبيانات «آفياشين وييك»، حيث يمثل هذا الإنفاق أكثر من ضعف المبلغ الإجمالي المتوقع في عدة دول في المنطقة.

الشركات الوطنية

وتساهم شركات الطيران الوطنية، «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، بجزء كبير من نمو قطاع الصيانة والإصلاح في المنطقة، ولاسيما أن الناقلتين تشغلان أكثر من 350 طائرة، كما أن لدى الناقلتين عمليات صيانة متخصصة.

ونظراً لنمو الأسطول المتوقع ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في آسيا وشمال إفريقيا والدول المستقلة وأوروبا الشرقية، جذبت الإمارات أيضاً شركات تصنيع المعدات الأصلية وشركات الصيانة والإصلاح لتأسيس مقراتها في الدولة.

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وأصبح مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب مركزاً نشطاً لخدمات الصيانة والإصلاح، حيث يضم العديد من مصنعي المعدات وقطع الغيار وشركات الصيانة والإصلاح وشركات مستقلة في العمرة.

وتعمل الإمارات الهندسية من خلال مرافق حديثة وعدة في دبي، بما في ذلك حظائر صيانة ثقيلة قادرة على إجراء «C-Checks» لطائرات «A380» وأكبر مرفق مخصص لطلاء الطائرات في العالم، للمحافظة على كفاءة أسطول طيران الإمارات الحديث المكون من أكثر من 260 طائرة من طرازي «A380» و«بوينغ 777» كما تقدم الإمارات الهندسية خدمات الصيانة والإصلاح والصيانة الشاملة لشركات طيران أخرى، ما يعزز من خبراتها كأكبر مشغل في العالم لطائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777».

دور «سند»

وتلعب «سند لتقنيات الطيران» المزوّد لحلول صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، دوراً مهماً في هذا القطاع الحيوي، خاصة أنها أبرمت سابقاً عدة شراكات استراتيجية هامّة مع أبرز شركات تصنيع محركات الطائرات في العالم بما في ذلك كل من «رولز رويس»، و«جنرال إلكتريك»، و«انترناشيونال إيرو إنجينز»، مما مكّنها من توفير خبرات رائدة على مستوى القطاع في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات عبر مجموعة متنوعة من خدمات الصيانة لمختلف محركات الطائرات.

وتوفر الاتحاد الهندسية خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، توفر الاتحاد الهندسية، خدمات الصيانة على مدار الساعة، بما في ذلك أعمال التصاميم، وعمليات الإصلاح المتطورة للمواد المركبة، وأعمال تجديد المقصورات، وخدمات مكونات الطائرات من مرافقها المتطورة الممتدة على مساحة 500 ألف متر مربع، والواقعة على مقربة من مطار أبوظبي الدولي.

وتمكّنت الشركة بفضل مرونة عملياتها تدعمها أحدث الابتكارات من خدمة 356 طائرة خلال عام 2019، فضلاً عن تسجيل أكثر من 1.6 مليون ساعة عمل. وهذا يؤكد على القدرات العالية للشركة في صيانة وإصلاح مختلف أنواع الطائرات، والتي شملت خدمة 196 طائرة «إيرباص» و160 طائرة «بوينغ».