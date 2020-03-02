شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تحقق أعلى مستوى إغلاق في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الإثنين محققة أعلى مستوى إغلاق في خمسة أسابيع مع تعافي أسواق أصول المخاطرة عالميا من المبيعات والخسائر الفادحة التي سجلتها في الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من فيروس "كورونا".



ويتوقع محللون استمرار إقبال الصين على استيراد الصويا من الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها المتزايدة خشية تأثر بعض القطاعات لديها بتفشي الفيروس القاتل.

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وعلاوة على ذلك، لا يزال المستثمرون في ترقب لالتزام الصين ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الموقع مع أمريكا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



من جانبه، صرحت وزارة الزراعة الأمريكية بأن ما يقرب من 670.6 ألف طن من الصويا تم التحقق من جودتها تمهيدا للتصدير خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من فبراير/شباط.



وفي ختام جلسة الإثنين، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.9% إلى 9.01 دولار للبوشل، وهو المستوى الأعلى منذ الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، وسجلت السلعة الزراعة أعلى سعر اليوم عند 9.04 دولار، بينما سجلت أقل سعر عند 8.90 دولار.