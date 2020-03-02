شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق مرتفعاً بأكثر من 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات يوم الإثنين بشكل حاد على الرغم من استمرار أزمة وقف تحليق طائرات "737 ماكس" منذ العاشر من مارس/آذار عام 2019.



ويعول المساهمون والمستثمرون لدى "بوينج" على قيادة المدير التنفيذي "ديفيد كالهون" وقدرته على إعادة الشركة إلى المسار الصحيح والقضاء على ازماتها لا سيما "737 ماكس".

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هذ، وأكد "كالهون" علىى تعاون الشركة مع الجهات التنظيمية ووكالة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة لمعالجة أوجه الخلل في طائرات "737 ماكس" وتحديث برمجياتها التي قيل إنها السبب وراء سقوط نسختين منها في أقل من ستة أشهر.



على صعيد آخر، اجتمع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بكبرى شركات الأدوية في الولايات المتحدة لحثهم على تطوير لقاح وعلاج لفيروس "كورونا" الذي يؤثر على حركة السفر ومختلف الأنشطة عالمياً.



وفي ختام جلسة الإثنين، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 5.1% إلى 288.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر خلال التعاملات عند 291.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 274.2 دولار.