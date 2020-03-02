شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يقفز بأكثر من 9% عقب تصريحات المدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" بشكل قوي خلال تعاملات الإثنين مدعوما بالتصريحات اليجابية التي أطلقها المدير التنفيذي للشركة "تيم كوك".



وكان "كوك" قد أعرب عن ثقته وتفاؤله إزاء عودة أنشطة "آبل" ووتيرتها الإنتاجية في الصين إلى سابق عهدها قبل ظهور فيروس "كورونا" وانتشاره في البلاد.



وأضاف "كوك" بأن المصنعين وسلاسل التوريد يستانفون نشاطهم بالفعل مما ينعكس إيجابياً على تلقي "آبل" لمكونات أجهزتها ومنتجاتها خاصة "آيفون".

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ومن الجدير بالذكر أن "آبل" تجمع "آيفون" في الصين، وتحصل على بعض مكونات أجهزتها من شركات موردة مثل "فوكسكون" والتي تعمل أيضاً في الصين.



واتخذت صانعة "آيفون" قراراً في الشهر الماضي بوقف أعمالها وإغلاق متاجرها خوفا من إصابة الموظفين والمستهلكين بفيروس كورونا.



وفي ختام الجلسة، قفز سهم "آبل" بنسبة 9.3% إلى 298.8 دولار، وسجل أعلى سعر خلال التعاملات عند 298.8 دولار وأقل سعر عند 277.7 دولار.