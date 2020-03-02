شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد تسجيل خسائر حادة في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار بشكل قوي أمام أغلب العملات الرئيسية وعودة المستثمرين للطلب على الملاذ الآمن.



يأتي ذلك في ظل انتشار فيروس "كورونا" عالميا حيث أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض إلى ست حالات بينما تجاوز العدد على مستوى العالم نحو 3100 شخص.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/يار بنسبة 1.7% أو ما يعادل 28.2 سنت إلى 16.739 دولار للأوقية بعد تسججيل خسائر في الأسبوع الماضي بنسبة 11.6%.



وسجل المعدن خسائر منذ بداية العام الجاري حتى الآن بنسبة 7%، وبلغ أعلى سعر في جلسة اليوم عند 17.06 دولار وأقل سعر عند 16.445 دولار.