شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يواصل مكاسبه مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام العملة الأمريكية في ظل إقبال المستثمرين على أصول الملاذات الآمنة ومن بينها العملة اليابانية، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس "كورونا".



وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة قبل قليل ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروي "كورونا" إلى ست حالات مشيرين إلى انتشاره بوتيرة سريعة خاصة في مناطق بواشنطن.



يتزامن ذلك مع زيادة عدد الإصابات والوفيات في الصين ودول آسيوية أخرى من بينها اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى دول أوروبية.

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وأظهرت بيانات حكومية في اليابان انخفاض مؤشر الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.5% خلال فبراير/شباط الماضي بينما توقع محللون تراجعه بنسبة 2.5%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان إلى 47.8 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند 47.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 108.01، وسجل أعلى سعر عند 108.5 وأقل سعر عند 107.2.