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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً بنحو 2% لكنه أدنى الحاجز النفسي 1600 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مدعوما بالطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن مع استمرار أزمة "كورونا" فضلا عن انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وتعول الأسواق على خفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة في اجتماع الشهر الجاري لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي المحتمل جراء فيروس كورونا.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00% في اجتماع الشهر الجاري.
كم جانبها، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% في عام 2020.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.
وفي ختام جلسة الإثنين، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة1.8% أو ما يعادل 28.1 دولار إلى 1594.80 دولار للأوقية، وسجل المعدن االنفيس أعلى سعر اليوم عند 15612.1 دولار وأقل سعر عند 1576.3 دولار.
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