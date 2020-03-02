شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للضغط على مستوى دعم القناة الصاعدة، وقد يتجه لاختبار الدعم الأهم 1571.22 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1633.58 وتمتد إلى 1689.33.