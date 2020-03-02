شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليتجاوز هدفنا المنتظر 1.1130 ويستقر فوقه، فاتحاً الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 1.1240، بينما يمثل الثبات فوق 1.1130 شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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