شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره عقب بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تداولات الإثنين وعمق خسائره في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أظهرت مدى تأثر الاقتصاد الأكبر في العالم بفيروس "كورونا".



وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال 2020 إلى نمو بنسبة 2.4% بسبب تفشي فيروس "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن معهد إدارة التوريدات انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى 50.1 نقطة خلال فبراير/شباط.

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وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد على استعداد البنك المركزي للتدخل بكافة الوسائل والأدوات المتاحة في جعبة سياسته النقدية لمواجهة تأثير "كورونا" على الاقتصاد الأمريكي.



ولا تزال عشرات الدول حول العالم تعاني من زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وأعلنت الولايات المتحدة تسجيل ثاني حالة وفاة بالمرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.