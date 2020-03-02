شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقفز بأكثر من 5% بالتزامن مع ارتفاع "برنت" اعلى 52 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل عودة الطلب من المستثمرين على أصول المخاطرة كالسلع وأسواق الأسهم، وذلك في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشف مسح أجرته وكالة "رويترز" عن أن إنتاج "أوبك" من الخام هبط بنحو 510 آلاف برميل إلى 27.84 مليون برميل يوميا خلال فبراير/شباط الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من عشر سنوات.



وتترقب الأسواق عن كثب قرار "أوبك" والمنتجين المستقلين يوم الخميس القادم بشأن اتفاق خفض الإنتاج وسط توقعات بزيادة الخفض اليومي.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.3% إلى 47.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 47.3 دولار وأقل سعر عند 43.3 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 5.1% إلى 52.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 52.3 دولار وأقل سعر عند 48.4 دولار.