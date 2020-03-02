شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع عودة الطلب على أصول المخاطرة في الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية في ضوء تحول المستثمرين نحو أصول المخاطرة كعملات السلع وأسواق الأسهم.



يأتي ذلك رغم استمرار أزمة فيروس "كورونا" وانتشاره في العديد من الدول على مستوى العالم الأمر الذي ينذر بركود اقتصادي عالمي.



ومع ذلك، يرى محللون أن التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي بسبب كورونا سيدفع البنوك المركزية لاتخاذ قرارات وسياسات نقدية تيسيرية لدعم اقتصاداتها.

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هذا، وقد ألمح بالفعل رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي يستعد لاتخاذ أي قرار أو إجراء مناسب لدعم الاقتصاد الأمريكي وقت الضرورة.



وكشفت بيانات حكومية في أستراليا عن انخفاض الأرباح التشغيلية للشركات بنسبة 3.5% خلال فبراير/شباط بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 1.2%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6532، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6569 في حين سجل أقل سعر عند 0.6463.