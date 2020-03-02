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أمالا تعين فوستر آند بارتنرز مستشارين هندسيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عينت شركة أمالا شركة التصميم والهندسة المعمارية البريطانية «فوستر آند بارتنرز» كمستشارين معماريين للتطوير.

ويمتد مشروع أمالا الذي يستوحي فلسفته من الفنون والاستجمام ونقاء البحر الأحمر على ثلاث مواقع فريدة من نوعها، تقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية، وهي:

تريبل باي والجزيرة والساحل المطور، وستقدم كل من هذه المواقع الثلاث تجارب مختلفة ومميزة لزوارها، فيما ستتولى فوستر آند بارتنرز مسؤولية تقديم تصاميم وحلول مبتكرة ومستدامة لمخططات ومشاريع أمالا الرئيسية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمالا نيكولاس نايبلز «تمثل أمالا تجربة فريدة من نوعها ستعيد تعريف تجربة الرفاهية الفائقة في مجملها. وسعداء باختيارنا فوستر آند بارتنرز لتحقيق رؤيتنا، فهم يعدّون أحد أكثر الأسماء شهرة في العالم في مجال الهندسة والتصميم. وتعاوننا معهم سيكون مثمرا حيث يتماشى التزامهم المتواصل بالاستدامة والمشروعات الخضراء مع روحنا والتزامنا بحيادية الكربون من اليوم الأول لتشغيل المشروع، فيما نسعى لبناء واحة ساحلية ترتقي بدور السياحة المسؤولة على مستوى العالم».

وقال الشريك الرئيس في فوستر آند بارتنرز، ستيوارت لاثام، «يتميز مشروع أمالا بحجم وطموحات كبيرة، ومتحمسون لمساعدة المملكة لتحقيق رؤيتها في خلق تجربة فاخرة لا تنسى تحتفي بالطبيعة النقية والموقع الإيكولوجي الهام للسياح من جميع أنحاء العالم».

وتسعى أمالا إلى خلق تجارب فريدة تتخطى حدود الوجهات السياحية التقليدية إلى وجهة مناسبة للسياحة طوال العام، بفضل ما تتميز به من جمال شواطئ البحر الأحمر وطبيعته النقية، وطقس نموذجي، لتمد موسم اليخوت في البحر المتوسط من أكتوبر حتى ديسمبر.

ومن خلال ثلاثة مواقع خلابة مستوحاة من الفنون ونقاء البحر ومتعة الاستجمام، ستضم أمالا مركزا عالميا للفنون تتلاقى في أرجائه أصداء الفن المعاصر، بالإضافة إلى إنشاء مجتمع راق للاسترخاء والاستجمام والرياضة، يضم أرقى المرافق وأكثرها تكاملا في العالم.