شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال فبراير والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات (آي إس إم) بأن نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا انخفض في فبراير/شباط إلى أدنى مستوى منذ أواخر العام الماضي.
يأتي ذلك في ظل تصاعد القلق في القطاعات الصناعية والخدمية بالولايات المتحدة إزاء فيروس "كورونا".
وتراجع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 50.1 نقطة خلال فبراير/شباط من 50.9 نقطة في يناير/كانون الثاني، فيما توقع محللوون انخفاض المؤشر إلى 50.8 نقطة.
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