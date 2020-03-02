شكرا لقرائتكم خبر عن "ساكو" توقع عقد استثمار أرض بقيمة 174 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" عن ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة ﻣﻣﻠوكة ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ لـ "اﻟﺳﯾد ﺳﻣؤل طه ﺑﺧش" أﺣد ﻣﻼك ﺷرﻛﺔ أﺑرار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ، اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻌﺿوي ﻣﺟﻠس اﻹدارة السادة طﻼل ﺑﺧش و ھﺎﻧﻲ الشويعر.

وأفادت ساكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تبلغ 194 مليون ﷼ ﺳﻌودي موزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 22 ﺳﻧﺔ.

وأشارت ساكو إلى أن ﻋﻘد اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻣدينة ﺟدة سيكون لإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌرض ﻟﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻛو وأﺑﻧﯾﺔ أﺧرى بغرض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري، على أن ﺗﺑدأ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ الأول من أبريل المُقبل.

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وبحسب البيان، ﺳﯾﻛون ﻟﮭذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎم 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى انخفاض النفقات المالية والإيرادات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 55.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 59.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 6.4%.