شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة 1% والان نبدء بالتفاصيل

تعافت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين من بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا مع تحول التركيز الى تأكيدات بإجراءات تحفيزية من بنوك مركزية للتصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وفتحت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مرتفعة واحدا بالمئة، لكنها قلصت مكاسبها في التعاملات المبكرة.