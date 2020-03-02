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الأسهم العالمية والخليجية تستجيب لإشارات دعم البنوك المركزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استجابت الأسهم العالمية أمس لإشارات الدعم التي أصدرها عدد من البنوك المركزية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود المستقبلية للأسهم الأمريكية للمرة الأولى منذ ثمانية أيام، كما ارتفعت الأسهم الخليجية مسجلة زيادات بنسب متفاوتة بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها أمس الأول.

ويراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في مارس، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي عشر نقاط أساس خلال اجتماع أبريل.

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واستهلت الأسهم السعودية تداولات أمس على صعود بنسبة 2.3% ليصل إلى 7514.18 نقطة، بعد أقل من 10 دقائق من افتتاح السوق.

فيما أغلق المؤشر مرتفعا 4.09 نقاط ليقفل عند مستوى 7349.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 على تراجع.

وقفز سوق الكويت بنسبة تقارب 7%، وصعد مؤشر سوق دبي المالي، في بداية التداولات بنسبة 2.27% ليصل إلى 2529.63 نقطة، فيما صعد مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.26% ليصل إلى 4783.28 نقطة.