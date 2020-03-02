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ما هي التفاعلات بين الإجراءات المناخية وأهداف التنمية المستدامة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 يجب على دول العام اتخاذ عدد من التفاعلات بين الإجراءات المناخية وغيرها، وذلك بحسب معهد الاستراتيجيات البيئية العالمية، حيث بين أن بعضا من هذه التفاعلات مباشرة والبعض الآخر غير مباشرة، وبعضها إيجابي وبعضها سلبي. وهنا نلقي نظرة على تلك الإجراءات العشرة منخفضة الكربون الموصوفة مع أهداف أهداف التنمية المستدامة الأخرى. الهدف 1: لا فقر يمكن لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون التي تستخدم موارد الكتلة الحيوية المحلية أن تخلق فرص عمل

تعزيز أنظمة الطاقة اللامركزية مع مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يخلق وظائف

تعزيز إنتاجية الغذاء يمكن أن يقلل من الفقر

يمكن أن تقلل الإجراءات المناخية من التأثير السلبي على الرفاهية الاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة عدد الفقراء، بسبب تغير المناخ، مثل الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر الهدف 2: إنهاء الجوع الإنتاج المشترك المستدام للكتلة الحيوية والأغذية، للمساهمة في الحد من الجوع

تعزيز الطاقة المتجددة يمكن أن يزيد من دخل السكان المحليين، وبالتالي الحد من الجوع

زيادة الإنتاجية الغذائية يمكن أن تقلل من الجوع

الإجراءات المناخية يمكن أن تمنع أو تخفف من انخفاض إنتاج الغذاء الناتج عن تغير المناخ، مثل زيادة درجة الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار الهدف 3: صحة جيدة ورفاهية التحولات في وسائل النقل العام يمكن أن تقلل من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حادث سير

تطوير الإنتاج الصديق للبيئة والاستهلاك يمكن أن يزيد من الرفاه

المباني ذات الانبعاثات الصفرية يمكن أن تقلل من حالات السكتة الدماغية

سوف يقلل استخدام مواقد الطهي الفعالة والحديثة التعرض لتلوث الهواء في الأماكن المغلقة

تشجيع الاستخدام الفعال للأسمدة العضوية يقلل من الآثار الضارة للمواد الكيميائية

يمكن أن تتجنب الإجراءات المناخية زيادة مفرطة في درجة الحرارة، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة والأوبئة الهدف 4: تعليم ذو جودة يسهم التعليم في جميع الإجراءات المناخية

الإجراءات المناخية يمكن أن تعزز الوعي والفرص للتعليم الهدف 5: المساواة بين الجنسين تعزيز المساواة بين الجنسين يمكن أن يعزز وعي المستهلكين للبيئة الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي الاستخدام المستدام للأسمدة يسهم في التحسن وصيانة نوعية المياه

الإجراءات المناخية يمكن أن تمنع الضرر المتعلق بالمياه، مثل التصحر والفيضانات الهدف 7: الطاقة بأسعار معقولة ونظيفة Advertisements زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة يسهم في زيادة الطاقة النظيفة الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي يسهم التطوير التكنولوجي في تحقيق نشاط اقتصادي أعلى الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية تطوير النقل الدولي يمكن أن يسهم في البنية التحتية المستدامة والصناعة الهدف 10: تقليل عدم المساواة يمكن أن يسهم نقل التكنولوجيا في الحد من عدم المساواة الهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة تطوير المدن المدمجة يسهم في تطوير المدن المستدامة الهدف 12: الإنتاج والاستهلاك المسؤول الاستخدام الفعال للمواد والموارد يكمل الاستهلاك والإنتاج المسؤول الهدف 13: العمل المناخي جميع الإجراءات الهدف 14: الحياة تحت الماء يمكن أن تحافظ إجراءات الحفاظ على الغابات على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الهدف 15: الحياة على الأرض يمكن لإجراءات الحفاظ على الغابات أن تحافظ على النظم الإيكولوجية على الأرض الهدف 16: السلام والعدالة والمؤسسات القوية يمكن أن يسهم إنشاء إطار فعال للإدارة الإدارية في تحقيق العدالة الهدف 17: الشراكات لتحقيق الأهداف يمكن أن تعزز الشراكات أهداف التنمية المستدامة عن طريق تأسيس أعمال عادلة وشفافة



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