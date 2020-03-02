شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات مارس على ارتفاع..و"كورونا" لا يزال محط الأنظار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الإثنين - الجلسة الأولى في مارس/آذار - وذلك مع استمرار تقييم الأسواق لحالة انتشار فيروس "كورونا".



وتلقت "وول ستريت" دعما اليوم من التكهنات المتزايدة بخفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي في مواجهة تداعيات "كورونا".

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وتوقع محللو بنك "جولدمان ساكس" خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00% خلال اجتماع مارس/آذار الجاري.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أعرب في تصريحات أطلقها الجمعة الماضية عن قلق البنك المركزي إزاء تفشي "كورونا" مشيرا إلى أن البنك المركزي سيتدخل بالقرارات المناسبة وقت الضرورة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 25534 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 8612 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 2965 نقطة.