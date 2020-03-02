شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تواصل خسائرها مبتعدةً عن مستوياتها القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الإثنين مبتعدة عن المستويات القياسية التي سجلتها في الشهر الماضي، وذلك على أثر انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول على مستوى العالم.



وكان مسؤولو صناعة البلاديوم في روسيا قد أعربوا الأسبوع الماضي عن ثقتهم في استمرار الطلب العالمي على المعدن خاصة من شركات صناعة السيارات.

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هذا، ويستخدم البلاديوم في صناعة مكونات تسهم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وأصبح من بين المعادن الرئيسية لدى مختلف القطاعات من أجل بلوغ أهداف حماية المناخ.



على صعيد آخر، تتزايد أعداد الإثابات والوفيات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم الأمر الذي أثار هلع الأسواق ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة على رأسها سندات الخزانة الأمريكية والين الياباني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية للبلاديوم بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 2408.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2576.9 دولار، في حين سجل أقل سعر عند 2403.6 دولار.