شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لترتد من أدنى مستوى فى نحو ثلاث سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة ، تأتي تلك المحاولات استنادا على آمال تحرك أوبك لدعم السوق ،وإجراء تعميق كبير فى التخفيضات الحالية خلال اجتماع هذا الأسبوع.

ارتفع خام برنت إلى مستوي 51.98$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 48.61$ ، وسجل أدنى مستوي عند 48.42$. الأدنى منذ 24 تموز/يوليو 2017.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقدت أسعار النفط العالمية حوالي 14.75% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،و بأكبر خسارة أسبوعية منذ كانون الأول ديسمبر 2008 ،بفعل مخاوف التأثير السلبي لفيروس كورونا على مستويات الطلب على الوقود.

يفكر العديد من الأعضاء الرئيسيين فى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" فى إجراء تعميق إضافي فى التخفيضات الحالية خلال الربع الثاني من هذا العام ، بهدف دعم السوق فى مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

ومن المقرر أن تجتمع أوبك رسميا يومي الخميس والجمعة المقبلين فى فيينا حيث المقر الرئيسي للمنظمة العالمية ، لدراسة أخر المستجدات بالسوق ،واتخاذ قرار نهائي حول اتفاق خفض الإنتاج الحالي بنحو 1.7 مليون برميل الذي ينتهي فى 31 آذار/مارس الجاري.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف"أوبك بلس" قد أوصت أوائل شباط/فبراير المنصرم ، بضرورة عقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع المحدد سابقا مطلع أوائل آذار/مارس،مع توصية بإجراء خفض إضافي بشكل مؤقت بحوالي 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو القادم.

وبعد رفض روسيا لهذا الاجتماع الطارئ ،تم تأجيل قرار إجراء تعميق أكبر فى التخفيضات الحالية إلى اجتماع 5-6 آذار/مارس.

وعلى حسب أخر الأنباء تضغط المملكة العربية السعودية "أكبر منتج للنفط فى أوبك" من أجل إجراء خفض إضافي بنحو مليون برميل يوميا ، بهدف وقف التدهور الحالي فى أسعار النفط وإعادة التوازن سريعا إلى السوق.

وينفذ التحالف العالمي حاليا تخفيضات بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الشهر الجاري ،وفى حالة الموافقة على الاقتراح السعودي سوف ترتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.7 مليون برميل يوميا، على أن تنفذ خلال فترة الربع الثاني من هذا العام.