شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البابطين" ترتفع 23.4% في 2019 وإدارتها توصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة البابطين للطاقة والإتصالات، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاع الأرباح بنسبة 23.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 86 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 108 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 61 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 47.7% وانخفاض المصاريف الإدارية.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 913.2 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 21.3 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 25.7%.