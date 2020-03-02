شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ملفًا على مائدة المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن المفاوضات بين بريطانيا والكتلة الأوروبية بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين منعقدة حاليا.

وفي وقت سابق، وصل المفاوض البريطاني ديفيد فروست إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، لبدء المباحثات مع نظيره من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه.

ووصل حوالي مئة مسؤول بريطاني للمشاركة في المحادثات، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

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وتتناول المحادثات 11 ملفا من بينها تجارة السلع والخدمات والنقل والتعاون في مجال الطاقة، وكذلك القضية الشائكة التي تتعلق بحقوق الصيد.

وأمام الجانبين فرصة حتى نهاية العام الحالي للوصول إلى اتفاق بشأن القضايا المهمة مثل التعاون الأمني والتجارة، قبل وقف تطبيق قواعد عضوية الاتحاد الأوروبي على بريطانيا.

وتهدد بريطانيا بالانسحاب من المفاوضات إذا لم تحقق تقدما ملموسا بحلول يونيو المقبل. وبدون التوصل إلى اتفاق ستخضع العلاقات التجارية بين الجانبين للقواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، مع بدء فرض رسوم جمركية وحواجز أخرى على حركة التجارة بينهما.