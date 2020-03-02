شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: لن نستخدم احتياطي الذهب لسداد الديون والان نبدء بالتفاصيل

نقل تلفزيون (إم.تي.في) اللبناني عن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قوله اليوم الاثنين، إن البلد المثقل بالدين لن يستخدم احتياطياته من الذهب لسداد قيمة سندات دولية تستحق قريبا.

وقال سلامة إن قرار كيفية سداد السندت الدولية ستتخذه الحكومة، مشيرا إلى أنه ليس له.