شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات أوبك في ميعادها بفيينا رغم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدران اليوم الاثنين إن اجتماعات أوبك وحلفائها ستمضي قدما كما هو مقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس آذار للبت في تمديد تخفيضات إنتاج النفط بعد موعد انتهائها الحالي في نهاية مارس آذار وما إذا كان سيتقرر تمديدها.

وتأجل عدد من المناسبات بما في ذلك مؤتمرات نفطية بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول لم تحد عن خططها بخصوص الاجتماع، حسبما ذكر المصدران.