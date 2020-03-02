«جاكوار لاند روڤر» تنشئ مركزاً جديداً لتوزيع قطع السيارات في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تبدأ «جاكوار لاند روڤر» خلال الربع الأول من 2020 بناء مركز جديد لتوزيع قطع الغيار لخدمة عملائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المخطط أن يبدأ المركز الجديد بالعمل في الربع الأول من 2021، ليمكّن «جاكوار لاند روڤر» من تلبية النمو المتوقع في الطلب على قطع الغيار والإكسسوارات في العقد المقبل وما بعده، والذي سيرتفع بالتوازي مع ارتفاع عدد سيارات الشركة المباعة في المنطقة، ويقع مركز التوزيع الجديد في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي.

وتقوم «جاكوار لاند روڤر» بتشغيل مركز إقليمي لتوزيع قطع ما بعد البيع في جبل علي في دبي منذ عام 2014، ويوفّر هذا المركز القطع الأصلية لتسعة أسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن برزت الحاجة مؤخراً لتوسيع عملياته. وستستلم المنشأة الجديدة تدريجياً عمليات هذا المركز في نوفمبر 2020، بما يضمن حصول أصغر قدر ممكن من الانقطاع بالنسبة للعملاء.

ويوفر هذا المشروع مساحة تخزين تبلغ 19,000 متر مربع، مع إمكانية توسيعه إلى 30,000 متر مربع في المستقبل، وتتيح هذه المساحة الإضافية لشركة «جاكوار لاند روڤر» أن تخزّن وتوزع ما يقارب 32,000 قطعة مختلفة، بما في ذلك البضائع التي تحمل علاماتها التجارية الفاخرة. وستكون المنشأة الجديد مسؤولة عن مهام الاستيراد والتخزين والتجهيز والتوزيع، لتزيد من سلاسة تدفق القطع إلى الوكلاء في مختلف أنحاء المنطقة، وبالتالي تحسين خدمة العملاء.

وقال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة «جاكوار لاند روڤر» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: المشروع عنصر رئيسي من توسعنا الإقليمي، إذ ندرك أهمية توفير مستوى مرتفع من خدمات ما بعد البيع، وتوفير القطع بشكل سريع يلعب دوراً أساسياً في تحقيق ذلك. هذه المنشأة الجديدة، بفضل سعتها التخزينية الكبيرة، ستضمن أن يحصل وكلاؤنا ومن خلفهم عملاؤنا دائماً على استجابة سريعة وفعالة، مهما كانت السيارة التي يملكونها، كما تُظهر التزامنا طويل الأمد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تطوير مركز التوزيع هذا بما يلائم النمو المتوقع في أسواق المنطقة في السنوات المقبلة، كما سيضمن هذا المركز أن نحافظ أثناء توسيع حضورنا على مستوى الخدمة الاستثنائي الذي نقدمه لعملاء «جاكوار لاند روفر» في المنطقة.

وقال بول لين، مدير خدمة العملاء في «جاكوار لاند روڤر» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تتوفر كامل قطع وإكسسوارات جاكوار ولاند روڤر من خلال موزعينا في 9 أسواق في المنطقة، وتوفيرها يعد عملية ضخمة. سنصبح الآن مجهزين بشكل أفضل للقيام بهذه العملية مع القدرة الاستيعابية الأكبر للمنشأة الجديدة، والتي ستعزز من التزامنا بالعملاء من خلال توفير قطع جاكوار ولاند روڤر الأصلية بشكل أسرع. نؤكد دائماً على أهمية اختيار القطع والإكسسوارات الأصلية لأي سيارة من إنتاجنا، وهذه المنشأة الجديدة ستمكننا نحن وموزعينا من الالتزام الأكبر بالكفالة التي تتمتع بها منتجاتنا، ما يؤدي لراحة بال عملائنا وتوفيرهم للنفقات.

وتتوفر قطع وإكسسوارات سيارات «جاكوار لاند روڤر» الأصلية والمضمونة ومرتفعة الجودة للعملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الموزعين المعتمدين.