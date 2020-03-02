شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يهبط لأدنى مستوى فى شهر قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر ،بفعل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعه هذا الشهر ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 97.51 نقطة الأدنى منذ 3 شباط/فبراير الماضي، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.12 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.12 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر الدولار نسبة 1.2% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران/يونيو 2019 ، بعدما فقدت العملة الأمريكية جاذبيتها الاستثمارية.

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انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأحد لمستوي قياسي جديد عند 1.03% ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي ، بسبب تصاعد المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لتفشي انتشار فيروس كورونا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الجمعة ،إن الأسهم الأمريكية هزمت فى الأيام الأخيرة ،وأن البنك المركزي سيعمل على حسب الحاجة لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر التي يشكلها وباء الفيروس التاجي.

عززت تلك التصريحات احتمالات قيام المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.50% فى اجتماع المقبل المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية خلال شباط/فبراير ، حيث يعتبر القطاع أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،لذلك سلبية البيانات سوف تعزز تلك الاحتمالات ،وتوسع خسائر العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 50.5 نقطة خلال شباط/فبراير من مستوى 50.9 نقطة فى كانون الثاني/يناير.