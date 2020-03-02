شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي من أدنى مستوى فى 6 أشهر بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعوض جزء من خسائرها الحادة التي تكبدتها فى اليوم السابق ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.3% إلى مستوي 17.05$ ، من مستوي الافتتاح عند 16.51$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 16.42$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 5.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ،مسجلا أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 16.39$ للأوقية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة 9.75% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ نيسان/أبريل 2014 ، بفعل مخاوف الفوضى الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ،وتأثيرها السلبي على مستويات الطلب الفعلي على أحد أهم المعادن الصناعية فى العالم.

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حيث تعتبر الفضة من أحد أهم المعادن الصناعية فى العالم ،حيث تستخدم فى تصنيع الخلايا الكهروضوئية ، وتعد تلك الخلايا هي المكون الرئيسي فى صناعة الألواح الشمسية المولدة للكهرباء.

وتعتبر الصين أكبر سوق للفضة الكهروضوئية فى العالم ،وقد أدي تفشي انتشار فيروس كورونا إلى إغلاق العديد من المصانع الكهروضوئية هناك ،وانتشر أيضا الفيروس التاجي الجديد على نحو غير متوقع فى كوريا الجنوبية ،ويعتبر الاقتصاد الكوري أحد المراكز الصناعية الكبرى للفضة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.5% ، ليواصل خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 97.51 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات العملة الأمريكية ،فى ظل الاحتمالات القوية لقيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.50% فى اجتماعه المقبل المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري.