شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 6 أشهر بفعل استمرار انتشار فيروس كورونا عالميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتعمق خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ستة أشهر ، بفعل استمرار انتشار فيروس كورونا خارج الصين ، بما فى ذلك أوروبا والولايات المتحدة ،واستهلت الأسهم التعاملات المبكرة فى أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر قبل أن تتحول إلى اللون الأحمر بعد ذلك ، بفضل آمال تحرك البنوك المركزية العالم باتخاذ إجراءات تحفيزية لتقليل تأثير تفشي الفيروس التاجي على الاقتصاد العالمي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.9% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ أواخر آب/أغسطس الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 3.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة بمعظم أسواق المال العالمية.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 13.2% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 3% ، فى ظل توقعات تراجع الأرباح بسبب الفوضوي الاقتصادية لفيروس كورونا.

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لا يزال فيروس كورونا ينتشر على نطاق واسع فى معظم أنحاء العالم ، فحسب البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية ،فهناك أكثر من 87 ألف حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي ،ونحو أكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة.

أعلنت الولايات المتحدة عن حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا فى ولاية واشنطن ،وتم تأكيد أول حالة فى مدينة نيويورك.

استهلت الأسهم الأوروبية التعاملات المبكرة فى أولى جلسات الأسبوع ، بفضل تزايد آمال تحرك البنوك المركزية واتخاذ إجراءات تحفيزية لتقليل تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 2.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.8% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ،ليتكبد المؤشر أكبر خسارة أسبوعية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 1.7 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5 %.