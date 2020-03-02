مايكروسوفت يرتفع بعد استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 02-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده في بداية تلك الجلسة إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليرتد ارتفاعاً وينجح بتحويل خسائره المبكرة إلى مكاسب بنسبة بلغت 2.42% بما يعادل 3.83 نقطة ليستقر السهم عند سعر 162.01 دولار، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 152.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 168.20.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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