شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ماكدونالدز (MCD) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد مسجلاً فيها خسائر بلغت نسبتها -3.40% بما يعادل -6.83 نقطة ليستقر عند سعر 194.17 دولار، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 200.00، ليستهدف مستوى الدعم القريب 187.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط