شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يحول خسائره إلى أرباح – تحليل – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 150.62، ارتد منه ارتفاعاً ليحول تلك الخسائر إلى أرباح في نهاية التداولات بنسبة بلغت 1.64% بما يعادل 2.62 نقطة ليستقر عند سعر 162.17 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 170.55، ليستهدف مستوى الدعم 151.15 من جديد استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه