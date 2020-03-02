شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 02-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إكسون موبيل (XOM) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الصعود تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.25% بما يعادل 1.62 نقطة ليستقر عند سعر 51.44 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 53.00، ليستهدف مستوى الدعم 45.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه